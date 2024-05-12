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Функціонер Кривбасу прокоментував плани команди.

Криворізький Кривбас у двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги прийматиме житомирське Полісся.

УПЛ. Анонс матчiв другого дня 28-го туру

Напередодні гри генеральний директор "червоно-білих" Володимир Баєнко поспілкувався із журналістами на тему майбутнього його клубу.

"Найближчим часом очікуйте новини щодо подовження контрактів із деякими гравцями. Із минулого року ми почали працювати з довгостроковими контрактами молодих футболістів, тому що це наша перспектива в майбутньому. Але для футбольного клубу нормальним є те, що клуб продає та купує футболістів.

Щодо ж до Натанаеля Сантіні та Конаду Ядома, то тут поки що все на стадії перемовин. У нас є опція викупу як Натанаеля Сантіні, так і Конаду Ядома. Ближче до останнього туру ми зберемось із тренерським штабом, із президентом Клубу, та будемо спілкуватися, щодо їх майбутнього.

Сантіні вже дебютував за нашу команду, Ядом — ще ні, але, я думаю, у нього ще буде шанс.

Кривбас шукає футболістів по всьому світу, для нас немає окремих континентів, або якогось напрямку. Тому що наше завдання — знайти хорошого футболіста, гарного виконавця, професіонала. Найголовніше — це професіоналізм, розуміння гри головного тренера і бажання головного тренера отримати конкретного футболіста.

Повторюсь, це нормальна ситуація, коли Клуб оновлює конкуренцію в команді. Коли ми продаємо та купуємо футболістів. Кожен гравець повинен розуміти, що на його місце претендує ще, як мінімум, один виконавець.

Конкуренція — це розвиток, у свою чергу, розвиток — це прогрес, як футболіста так і усього Клубу. Тому ми завжди, кожного дня, кожної хвилини працюємо над підсиленням", — заявив український функціонер.

Матч Кривбас — Полісся відбудеться 12 травня, о 18:00.