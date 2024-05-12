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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та дніпровський Дніпро-1.

Олександрія та дніпровський Дніпро-1 зіграють поміж собою на КСК Ніка в рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після нічиєї проти київської Оболоні (2:2), залучив до стартового складу Кампуша до центру оборони, тоді як Кулаковський гратиме в центральному трикутнику, а до Ковальця в атаці приєднаються Шостак та Беззера.

Юрій Максимов, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), використав із перших хвилин Сарапія в центрі оборони, тоді як Філіппов повернеться на вістря атаки.

Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Копина, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Кулаковський — Шостак, Ковалець, Беззера.

Запасні: Долгий, Єрмаков, Кравченко, Сігеєв, Базаєв, Ващенко, Джевані, Мадісон, Костишин, Цевух, Погорілий, Де.



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Мірошніченко, Очеретько, Гаджиєв— Філіппов.

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Авраменко, Мельниченко, Танчик, Лєднєв, Піхальонок, Третьяков, Ківінда, Когут.



Гра Олександрія — Дніпро-1 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.