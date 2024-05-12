Україна

Черговий титул "гірників" в українській Прем'єр-лізі.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловився щодо перемоги "гірників" у чемпіонаті України сезону-2023/24.

"Дорогі друзі! Шахтар — чемпіон України! Ми говоримо ці слова 15-й раз в нашій клубній історії і в другому сезоні поспіль. І цей титул, напевно, вдвічі цінніший для нас, адже він здобутий всупереч всім складним обставинам другого року повномасштабної війни в Україні. Я вже неодноразово говорив, що Шахтар — унікальний клуб. Десять років тому ми залишили свій рідний Донецьк і з тих пір граємо без домашнього стадіону, без підтримки заповнених нашими вболівальниками трибун. Останні два роки особливо важкі: команда майже весь час перебуває в дорозі, проводить матчі чемпіонату в різних містах України, а єврокубкові ігри — за кордоном. Це дуже непросто з фізичної та моральної точки зору. І саме тому ці два чемпіонства — 2023 та 2024 років — мають особливе значення та вагу для нашого клубу.

Від всього серця вітаю з першим чемпіонським титулом у самостійній тренерській кар'єрі Маріно Пушича та його штаб. Вони приєдналися до нашого клубу по ходу сезону, коли команда була далекою від лідерства в УПЛ, і показали неймовірний рівень професіоналізму, зумівши швидко перебудувати гру та повернути футболістам менталітет переможців. Найкраще про це свідчать цифри: 15 поспіль перемог у матчах чемпіонату — це фантастична серія, яка досі триває!

Цей успіх – результат щоденної наполегливої роботи футболістів. Дякую нашим гравцям за їхню стійкість та самовіддачу, за те, що в кожному матчі билися на полі, як востаннє, за їхній характер та відданість клубу. Всі ви, хлопці, великі молодці. Браво, команда! Дякую кожному працівнику клубу за ефективну працю – кожен з вас зробив свій вагомий внесок у цю перемогу.

Безмежна подяка Збройним силам України, всім воїнам, які захищають незалежність держави та життя кожного з нас. Без вас не було б нічого — ні цієї перемоги, ні футболу в країні, ні радісних емоцій українських вболівальників. Тому, що головна цінність футболу під час війни — це саме потужні, яскраві, позитивні емоції, які він дарує мільйонам людей. І ми щасливі, що сьогодні Шахтар своєю грою викликає ці емоції у всіх шанувальників футболу в нашій країні.

Ми продовжимо нашу місію — працювати, передусім, на перемогу України, допомагати фронту та мирним людям, дарувати своїми перемогами незабутні та радісні моменти всім українцям. З чемпіонством!", — написав гендир Шахтаря на своїй сторінці у Фейсбуці.

Раніше президент Шахтаря Рінат Ахметов привітав вболівальників "гірників" з перемогою у чемпіонаті.