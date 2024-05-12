Україна

15-те чемпіонство Шахтаря.

В рамках 28-го туру УПЛ донецький Шахтар мінімально переміг київське Динамо (1:0), забезпечивши собі золоті медалі чемпіонату України сезону-2023/24.

З цієї нагоди президент "гірників" Рінат Ахметов звернувся до вболівальників донецького клубу.

"Шановні вболівальники, дорогі друзі! Шахтар 15-й раз в історії клубу завоював титул чемпіона України. Про кожне чемпіонство я кажу, що воно для мене найцінніше, і це насправді так. Однак це золото для нас особливо важливе, тому що другий рік поспіль його здобуто в надскладних умовах повномасштабної війни в нашій країні. Навряд чи знайдеться у світі інший футбольний клуб, який живе й перемагає в таких умовах. Але ми маємо особливу мотивацію, адже на європейській арені Шахтар відстоює честь України та українського народу, а в чемпіонаті представляє наш рідний український Донбас та кожного вболівальника клубу.

Хочу привітати з чемпіонством та подякувати за цей титул нашому головному тренеру Маріно Пушичу – тренеру з великим талантом, з величезною любов’ю до футболу, а ще з великим і хоробрим серцем. Він сміливо прийняв виклик і без вагань очолив команду в середині сезону, і за ці місяці виконав величезну роботу. Під його керівництвом Шахтар демонструє яскравий атакувальний футбол, у Прем’єр-лізі команда виграла 15 матчів поспіль і здобула титул, перемігши нашого основного та принципового суперника – київське Динамо.

Дякуємо всьому тренерському штабу – справжнім професіоналам своєї справи, які залишили свої мирні домівки та приїхали до нас, у дуже складні умови, щоб допомагати українському клубу, усьому українському футболу розвиватись і йти вперед. Це гідно найбільшої поваги та найгучніших оплесків!

Дякую кожному футболістові Шахтаря за цей сезон – за проявлений характер та подаровані емоції, за перемоги та золоті нагороди. Велике спасибі адміністративному та медичному персоналу, менеджменту та співробітникам клубу – знаю, кожен із вас доклав максимум зусиль для сьогоднішнього успіху.

Дякую нашим вболівальникам – де б ви не знаходилися, команда завжди відчуває вашу любов та підтримку. Саме ви є для нас джерелом натхнення та сили, щоб не зупинятися, не опускати руки та рухатися лише вперед. Всі перемоги і трофеї Шахтаря – завдяки вам і для вас! Шахтар і надалі робитиме все для того, щоб вболівальники клубу та всі українці могли переживати яскраві й незабутні емоції від красивого футболу, пишатися перемогами і досягненнями команди на українській та європейській аренах!

І, звісно, моя найбільша подяка захисникам та захисницям України, воїнам ЗСУ, військовим медикам і волонтерам. Завдяки вашій мужності та стійкості десятки мільйонів українців продовжують жити у своїй рідній країні, у вільних містах, продовжують грати у футбол і радіти перемогам своїх команд. Величезне вам спасибі!

Я впевнений, що наша головна перемога попереду. Це перемога над ворогом, звільнення всіх українських міст від окупантів та мирне щасливе життя у вільній та незалежній Україні. Ми віримо в це і робитимемо все можливе, щоб наблизити нашу спільну, найціннішу та важливу перемогу", — наводить слова Ахметова пресслужба донецького Шахтаря.

Раніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич висловився щодо перемоги у чемпіонаті.