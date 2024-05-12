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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та житомирське Полісся.

Криворізький Кривбас та житомирське Полісся зіграють поміж собою в двадцять восьмому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.

Юрій Вернидуб, після поразки від дніпровського Дніпра-1 (0:1), залучив до стартового складу Понєдєльніка та Бескоровайного в лінії оборони, тоді як Соса розташується на вістрі атаки.

Сергій Шищенко, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (1:1), використав із перших хвилин Танковського в опорній зоні, тоді як Ндукве очолить напад.

Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Сантіні, Бескоровайний, Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик, Луньов, Задерака — Соса.

Запасні: Хома, Омельченко, Стецьков, Бандейра, Рябов, Татарков, Дебелко, Твердохліб, Кожушко, Блізніченко, По.



Полісся: Кудрик — Чоботенко, Кушніренко, Шабанов, Михайліченко — Танковський, Таллес Коста — Фортюне, Мустафаєв, Назаренко — Ндукве.

Запасні: Бойко, Поспєлов, Грицук, Петряк, Луїфер, Чечер, Раско, Крамар.



Гра Кривбас — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.