Україна

Вилучення посеред першого тайму зламало харківському колективу всі плани на гру.

Двадцять восьмий тур української Прем’єр-ліги тільки-но встиг розпочатись, як харківський Металіст 1925 знову впав на останній рядок турнірної таблиці, звідки команда Віктора Скрипника відчайдушно виривалась усього тиждень тому. До речі, за збігом обставин полтавська Ворскла й закарпатському Минаю програла з тим самим рахунком (2:3), до чого тільки лінивий уболівальник не встиг побудувати купу конспірологічних теорій.

Але в "жовто-синіх" на це часу просто не було. У них у розкладі стояла гостьова гра проти одеського Чорноморця й це був дуже відповідний матч. Для "моряків", до речі, так само, бо колектив Романа Григорчука своїх фанатів тішив перемогою аж п’ять матчів тому, і за цей час його впевнені позиції поблизу до зони єврокубків перетворились на не дуже райдужні перспективи поблизу до зони перехідних матчів.

Цей матч розпочинався повністю за сценарієм команди Скрипника. Одразу пішли гольові моменти із стандартів та просто з гри від Юсова та Капінуса відповідно, Металіст 1925 набирав оберти, а потім… Усе це зупинилось. Вилучення на рівному місці за гру прямою ногою на правому фланзі оборони в тулуб Авагімяну отримав Безуглий. Побічною жертвою цього став ще й Гармаш, якого довелось знімати заради виходу захисника Курила.

Більше планів щодо атаки гості в першому таймі не мали. Просто не було ресурсів і м’яча в ногах, аби про це думати. Доводилось відбиватись і тут уже воротар Мозіль знову вийшов на передній план. "Моряки" йому де в чому й допомагали своїми простенькими пострілами з дистанції, але все ж таки вони свого до перерви таки досягли.

Чергова флангова атака утворила провалля в опорній зоні, куди зайшов Васильєв із передачі Штогірна з другої спроби таки пробив у правий кут чужих воріт. Хоч щось для господарів, бо за таких умов не виграти в першій половині було б дивним учинком.

Другий тайм заздалегідь виглядав суто як формальність і нею в підсумку й став. Чорноморець забив двічі зусиллями Штогріна та Бойчука приблизно за одним і тим самим сценарієм на правому фланзі ще до завершення повної години ігрового часу, після чого міг робити що завгодно на полі. "Моряки" вирішили не нагнітати та не зловтішатись над суперниками, які тепер або напряму вилетять, або гратимуть у перехідних матчах.

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме у львівського Руху, тоді як харківський Металіст 1925 прийматиме житомирське Полісся.— Металіст 1925 3:0Васильєв, 45, Штогрін, 52, Бойчук, 59Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Бойчук (Кузик, 71), Васильєв, Шпорн (Присяжнюк, 88) — Бадібанга, Авагімян (Шаповал, 88), Штогрін (Зе, 88).Мозіль — Безуглий, Імереков, Фарина, Капінус — Юсов (Фрімпонг, 60), Обіная (Вачіберадзе, 55), Габелок, Гармаш (Курило, 24) — Сидоров, Борячук (Бичек, 60).Попередження: Салюк — Обіная, Курило