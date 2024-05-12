Чорноморець розгромив Металіст 1925 та закрив команду Скрипника і Минай у зоні боротьби за виживання. 

Вилучення посеред першого тайму зламало харківському колективу всі плани на гру. 

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме у львівського Руху, тоді як харківський Металіст 1925 прийматиме житомирське Полісся.

Огляд матчу

Чорноморець — Металіст 1925 3:0
Голи: Васильєв, 45, Штогрін, 52, Бойчук, 59

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Бойчук (Кузик, 71), Васильєв, Шпорн (Присяжнюк, 88) — Бадібанга, Авагімян (Шаповал, 88), Штогрін (Зе, 88).

Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Імереков, Фарина, Капінус — Юсов (Фрімпонг, 60), Обіная (Вачіберадзе, 55), Габелок, Гармаш (Курило, 24) — Сидоров, Борячук (Бичек, 60).

Попередження: Салюк — Обіная, Курило

На 21-й хвилині був вилучений Микита Безуглий (Металіст 1925) (грубе порушення). 