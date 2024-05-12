Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 травня 2024 року.
ЧОРНОМОРЕЦЬ — МЕТАЛІСТ 1925, ФОТО УПЛ
12 травня 2024, 18:28
Чорноморець розгромив Металіст 1925 та закрив команду Скрипника і Минай у зоні боротьби за виживання.
Вилучення посеред першого тайму зламало харківському колективу всі плани на гру.
У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме у львівського Руху, тоді як харківський Металіст 1925 прийматиме житомирське Полісся.
Огляд матчу:
Чорноморець — Металіст 1925 3:0
Голи: Васильєв, 45, Штогрін, 52, Бойчук, 59
Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Бойчук (Кузик, 71), Васильєв, Шпорн (Присяжнюк, 88) — Бадібанга, Авагімян (Шаповал, 88), Штогрін (Зе, 88).
Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Імереков, Фарина, Капінус — Юсов (Фрімпонг, 60), Обіная (Вачіберадзе, 55), Габелок, Гармаш (Курило, 24) — Сидоров, Борячук (Бичек, 60).
Попередження: Салюк — Обіная, Курило
На 21-й хвилині був вилучений Микита Безуглий (Металіст 1925) (грубе порушення).