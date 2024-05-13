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Учасник тренерського штабу рівненського колективу прокоментував підготовку до Зорі.

У двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги рівненський Верес зіграє в гостях у луганської Зорі.

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Напередодні гри тренер воротарів "червоно-чорних" Юрій Кособуцький розповів, як команда готується до виїзду до столиці.

"Загалом готуємось у стандартному режимі. Відновлювались, потім працювали у звичайному тижневому циклі. Нічого нового.

Усі хлопці розуміють, що ми повинні грати серцем. Ми повинні бути агресивними. І нам, насправді, нікуди відступати. Тому що, справжня боротьба за виживання в лізі лише почалась.

У матчі з Зорею ми будемо боротися на кожному клаптику поля і я сподіваюсь на позитивний результат. Бо настрій у команди дуже хороший, усі наполегливо працюють. Вірю, що в нас все вийде", — заявив український фахівець.

Матч Зоря — Верес відбудеться 13 травня, о 18:00.