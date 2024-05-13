Україна

Визначені призові місця чемпіонату України.

Динамо стало "срібним" призером чемпіонату України сезону-2023/24. Кривбас достроково гарантував собі третє місце. Чемпіоном України став Шахтар.

Кривбас поступився Поліссю в багатостраждальному матчі 28-го туру (0:1) та став недосяжним для Дніпра-1 за два тури до завершення чемпіонату. Тим часом Динамо стало недосяжним для Кривбасу.

У 29-му турі УПЛ Динамо прийматиме Кривбас в матчі, який, по суті, не матиме турнірної ваги.

Для Динамо це 14-те "срібло" в чемпіонатах України. Кривбас втретє в своїй історії став "бронзовим" призером ЧУ.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня Динамо виповнилось 97 років.