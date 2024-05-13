Україна

13 травня — особлива дата в історії київського Динамо.

13 травня 1927 року є датою заснування футбольного клубу Динамо Київ.

Свою назву київська команда отримала від однойменного Всесоюзного спортивного товариства Динамо, до складу якого вона входила, і честь якого захищала. Це товариство, створене 16 жовтня 1923 року, отримало свою назву від Московського пролетарського спортивного товариства Динамо, яке було створене для поліпшення фізичної та бойової підготовки особового складу органів та військ Державного політичного управління — 18 квітня 1923 року.

Протягом всієї своєї історії ‎‎Динамо виграло 16 чемпіонатів України (рекорд), 12 Кубків, 9 Суперкубків (рекорд). Також на рахунку клубу 2 Кубка володарів кубків і 1 Суперкубок УЄФА.

Також 13 травня — сумна дата в історії київського клубу. Так сталось, що в цей день у 2002 році не стало найтитулованішого тренера в історії Динамо Валерія Лобановського.

Кожного року 13 травня у Києві вшановують пам’ять видатного динамівця, виключенням не став і 2024 рік.

Гості пам’ятного дня вшанували легендарного тренера, поклавши квіти до меморіалу та схиливши голови на знак глибокої поваги до людини, ім’я якого навічно вписане золотими літерами до історії київського Динамо.