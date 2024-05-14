Україна

Керманич Шахтаря висловився про майбутній фінал Кубка України проти Ворскли.

У фіналі цього розіграшу Кубка України на нас чекає протистояння між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем, які вже зустрічалися між собою у вирішальному раунді цього турніру в 2009 году — тоді перемогу здобули "зелено-білі" з рахунком 1:0.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився очікуваннями від цього фінального протистояння з полтавською командою, а також висловив думку щодо потенційного випередження його командою київського Динамо за кількістю трофеїв у незалежній Україні (зараз обидва мають по 38 трофеїв).

"Те, що ми дісталися до фіналу, — це дуже хороший шлях. Для нас честь — брати участь у цій великій грі. Так, ми виграли чемпіонат, але пам’ятаємо, що сезон ще триває, і потрібно перемогти завтра. Усі наші емоції будуть у фіналі.

Випередити Динамо за кількістю трофеїв? Для нас мотивацією є насамперед виграти фінал і здобути трофей для клубу. Можливо, для когось це важлива деталь, але у нас інша мотивація: ми дивимося на трофей і хотіли б виграти цей поєдинок", — цитує слова Маріно Пушича офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, фінал Кубка України між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем відбудеться у середу, 15 травня, о 19:00. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua. У прямому ефірі матч покаже телеканал ICTV2.