Керманич Шахтаря висловився про майбутній фінал Кубка України проти Ворскли.
Маріно Пушич, ФК Шахтар Донецьк
14 травня 2024, 20:20
У фіналі цього розіграшу Кубка України на нас чекає протистояння між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем, які вже зустрічалися між собою у вирішальному раунді цього турніру в 2009 году — тоді перемогу здобули "зелено-білі" з рахунком 1:0.
Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився очікуваннями від цього фінального протистояння з полтавською командою, а також висловив думку щодо потенційного випередження його командою київського Динамо за кількістю трофеїв у незалежній Україні (зараз обидва мають по 38 трофеїв).
"Те, що ми дісталися до фіналу, — це дуже хороший шлях. Для нас честь — брати участь у цій великій грі. Так, ми виграли чемпіонат, але пам’ятаємо, що сезон ще триває, і потрібно перемогти завтра. Усі наші емоції будуть у фіналі.
Випередити Динамо за кількістю трофеїв? Для нас мотивацією є насамперед виграти фінал і здобути трофей для клубу. Можливо, для когось це важлива деталь, але у нас інша мотивація: ми дивимося на трофей і хотіли б виграти цей поєдинок", — цитує слова Маріно Пушича офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, фінал Кубка України між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем відбудеться у середу, 15 травня, о 19:00. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua. У прямому ефірі матч покаже телеканал ICTV2.