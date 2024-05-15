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Форвард Вересу прокоментував нічию проти Зорі.

У двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги рівненський Верес зіграв унічию в гостьовому матчі проти луганської Зорі.

Зоря — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "червоно-чорних" Марко Мрвальєвич прокоментував виступ власної команди.

"Цей матч був дуже важким. Нам удалось здобути нічию. Хоча, я вважаю, що ми могли претендувати і на всі три очки, оскільки у нас були шанси. Але це лише умовності. Реальність — це наша нічия.

Я повинен подякувати нашим уболівальникам, тому що вони підтримують команду, де б ми не грали. Іноді, їх на трибунах навіть більше, аніж вболівальників суперників у наших виїзних матчах.

Можу лише пообіцяти їм, що в наступних двох іграх ми зробимо все, щоб перемогти й ощасливити їх", — заявив чорногорський виконавець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє вдома проти Олександрії.