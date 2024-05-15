Форвард Вересу прокоментував нічию проти Зорі.
Марко Мрвальєвич, фото НК Верес
15 травня 2024, 08:30
У двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги рівненський Верес зіграв унічию в гостьовому матчі проти луганської Зорі.
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Після завершення гри нападник "червоно-чорних" Марко Мрвальєвич прокоментував виступ власної команди.
"Цей матч був дуже важким. Нам удалось здобути нічию. Хоча, я вважаю, що ми могли претендувати і на всі три очки, оскільки у нас були шанси. Але це лише умовності. Реальність — це наша нічия.
Я повинен подякувати нашим уболівальникам, тому що вони підтримують команду, де б ми не грали. Іноді, їх на трибунах навіть більше, аніж вболівальників суперників у наших виїзних матчах.
Можу лише пообіцяти їм, що в наступних двох іграх ми зробимо все, щоб перемогти й ощасливити їх", — заявив чорногорський виконавець.
У наступному турі рівненський Верес зіграє вдома проти Олександрії.