Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 травня 2024 року.

У поєдинку 28 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря поділила очки з рівненським Вересом (1:1).

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині, коли результативним ударом відзначився Яцик. Однак у середині другого тайму Шастал зрівняв цифри на табло.

У наступному турі Зоря зустрінеться з ЛНЗ, а Верес зіграє проти Олександрії.

Огляд матчу:

Зоря — Верес 1:1

Голи: Яцик, 9 - Шастал, 60.

Зоря: Сапутін — Кирюханцев (Мічін, 68), Бутко, Джордан, Вантух — Башич — Яцик (Чурко, 85), Мишньов (Горбач, 68), Антюх — Ндур (Коджо Жан Клод, 61), Герреро.

Верес: Ющишин — Гакман, Курко, Вовченко, Сміян — Кльоц (Кухарук, 81), Кучеров — Дахновський (Янаков, 81), Сікейра Аугушту (Мрвальєвич, 81), Шарай (Шастал, 46) — Гайдучик (Морозко, 64)

Попередження: Вантух.