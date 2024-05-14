Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 травня 2024 року.
Зоря — Верес, НК Верес
14 травня 2024, 07:50
У поєдинку 28 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря поділила очки з рівненським Вересом (1:1).
Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині, коли результативним ударом відзначився Яцик. Однак у середині другого тайму Шастал зрівняв цифри на табло.
У наступному турі Зоря зустрінеться з ЛНЗ, а Верес зіграє проти Олександрії.
Огляд матчу:
Зоря — Верес 1:1
Голи: Яцик, 9 - Шастал, 60.
Зоря: Сапутін — Кирюханцев (Мічін, 68), Бутко, Джордан, Вантух — Башич — Яцик (Чурко, 85), Мишньов (Горбач, 68), Антюх — Ндур (Коджо Жан Клод, 61), Герреро.
Верес: Ющишин — Гакман, Курко, Вовченко, Сміян — Кльоц (Кухарук, 81), Кучеров — Дахновський (Янаков, 81), Сікейра Аугушту (Мрвальєвич, 81), Шарай (Шастал, 46) — Гайдучик (Морозко, 64)
Попередження: Вантух.