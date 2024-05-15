Україна

Керманич Зорі прокоментував нічию проти Вересу.

У двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги луганська Зоря зіграла внічию в домашньому матчі проти рівненського Вересу.

Зоря — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри тренер "мужиків" Юрій Коваль прокоментував виступ власної команди.

"Дуже шкода, що не вдалось перемогти сьогодні. Було достатньо моментів. Треба забивати другий гол та спокійно догравати гру.

У перерві казали, що потрібно забивати, треба грати агресивніше. Почали непогано, але потім пропустили.

Навіть після цього мали вигравати зустріч. У результаті — нічия. Підвела реалізація.

У Батагова невеличке ушкодження. Не хотіли ризикувати. На мою думку, добре зіграли і Батагов і Джордан.

Попереду дві гри. Завдання — вигравати в кожному поєдинку. Орендовані важливі для нас. Побачимо, як ці питання вирішаться в наступному сезоні.

Хахльов? Чому це він майже не грає? Він грав в двох останніх поєдинках. У нього контракт із нашою командою.

Маємо надію, що Арсеній Батагов зіграє в двох останніх матчах. А ось Антон Боль не вийде на поле до кінця сезону", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря зіграє в гостях проти черкаського ЛНЗ.