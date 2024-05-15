Україна

Керманич Полісся прокоментував перемогу над Кривбасом.

Житомирське Полісся в двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги на виїзді переграло криворізький Кривбас.

Кривбас — Полісся 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "вовків" Богдан Кушніренко прокоментував виступ власної команди.

"Натиск від Кривбасу був що вчора, що сьогодні. У першу чергу, я хочу привітати всю команду з перемогою, усіх уболівальників. Хочу сказати що багато хто, можливо, у нас не вірив і списав нас в боротьбі за єврокубки, але ми показуємо своєю грою, своєю віддачою, що ми боремось до кінця і буде тільки так.

Учора ввечері був аналіз, було видно по першим 30 хвилинам, що є в нас проблеми при цій новій схемі для нас. Ми їх виправили, або спробували виправити, і, як бачите, не пропустили, зіграли добре в обороні. Вважаю, що було не багато моментів біля наших воріт — це найважливіше. Я думаю, що ми заслужено перемогли сьогодні.

До майбутніх матчів будемо підходити як і до цього: ми розуміли, що три гри залишається і потрібно брати максимум з усіх ігор, зараз Металіст 1925 — готуємось до нього, їм перемога потрібна, як і нам. Тому я думаю, що буде непроста гра і не потрібно розслаблятись, а далі вже буде видно, будемо дивитись", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє в гостях у харківського Металіста 1925.