Україна

Голкіпер криворізького клубу прокоментував підписання нового контракту.

Напередодні криворізький Кривбас оголосив про підписання нових контрактів одразу з чотирма виконавцями.

Серед них — 21-річний воротар "червоно-білих" Богдан Хома, який оформив угоду з клубом на чотири роки.

Після офіційної частини заходу футболіст прокоментував підписання контракту.

"Радий, що все склалось так, як треба, та я підписав нову угоду з Кривбасом. У подальшому буду робити все від себе залежне, щоб моя гра влаштовувала Клуб.

Сподіваюсь, що отримаю свій шанс в основі вже у найближчих турах", — заявив український виконавець.

Хома долучився до складу Кривбасу влітку 2022 року, але ще не провів за клуб жодного офіційного матчу.