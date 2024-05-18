Голкіпер криворізького клубу прокоментував підписання нового контракту.
Богдан Хома, фото ФК Кривбас
18 травня 2024, 09:37
Напередодні криворізький Кривбас оголосив про підписання нових контрактів одразу з чотирма виконавцями.
Серед них — 21-річний воротар "червоно-білих" Богдан Хома, який оформив угоду з клубом на чотири роки.
Після офіційної частини заходу футболіст прокоментував підписання контракту.
"Радий, що все склалось так, як треба, та я підписав нову угоду з Кривбасом. У подальшому буду робити все від себе залежне, щоб моя гра влаштовувала Клуб.
Сподіваюсь, що отримаю свій шанс в основі вже у найближчих турах", — заявив український виконавець.
Хома долучився до складу Кривбасу влітку 2022 року, але ще не провів за клуб жодного офіційного матчу.