Україна

Півзахисник криворізького клубу прокоментував підписання нового контракту.

Напередодні матчу проти київського Динамо в рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги, криворізький Кривбас оголосив про підписання нових контрактів одразу з чотирма виконавцями.

Серед них — 26-річний півзахисник "червоно-білих" Юрій Вакулко.

Після офіційної частини заходу футболіст прокоментував підписання контракту.

"Я з Кривбасом ще, як мінімум, на рік і це дуже класно. Найближчі плани — успішно виступити в дебютному єврокубковому сезоні.

Кривбас для мене зараз як друга родина. Почуваю себе в Кривому Розі дуже комфортно", — заявив український виконавець.

Вакулко долучився до складу Кривбасу влітку 2023 року, після чого провів за клуб 20 офіційних матчів та віддав один гольовий пас.