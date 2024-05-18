Україна

Наставник криворізької команди вкотре залишився незадоволеним суддівством.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (1:3).

"Я спокійно розмовляю с арбітрами. Просто людині доводжу, що ні Динамо нічого не потрібно, ні нам. Суди, що є. Якщо там був пенальті – ну, вибачте, тоді не знаю. Якщо там був офсайд у Дібанго – теж вибачте, тоді я сліпий. Зараз нормальні технології. Є iPad, на якому можна передивитися одразу момент. Але це вже таке, це ми проїхали. Я просто не розумію цих помилок. Як ми хочемо, щоб потім наші судді судили в Європі? Ніколи вони не судили й не будуть судити. Одиниці.

Яка там ангажованість? Нікому нічого не треба. Це рівень наш, не більше, не менше. Я ж без усіляких образ. Я все рівно побажав найкращого. Вони повинні робити з цих помилок якісь висновки та рухатися далі. А то вони нам потім розказують: "Та ви краще грайте". Та ми-то граємо. Ми працюємо, ви теж працюйте, ось і все.

А що у нас не вийшло? Що пенальті поставили, якого не було? Другий м'яч пропустили. Але якщо брати в цілому гру – мені дуже сподобалося, як ми грали. У нас було вдосталь моментів, могли забивати також. Ми грали на рівних що перший тайм, що другий. Є над чим працювати, є куди рухатися далі, тому будемо ще більше працювати та прибирати ці помилки.

Перша гра в основі в УПЛ для Твердохліба, і проти Динамо? Потрібен час. Я думаю, все буде нормально. Я ще раз повторюся: ми взяли гравця з Миная, який на сьогодні бореться за виживання. Я це дуже добре розумів. Роботяща людина, дай Бог йому рухатися далі. Усе буде добре, я на нього дуже розраховую", — сказав Вернидуб в ефірі FootballHub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Кривбас.