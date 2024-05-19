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Голкіпер Динамо Київ прокоментував перемогу над Кривбасом.

Київське Динамо в двадцять дев’ятому турі української Прем’єр-ліги в домашньому матчі переграло криворізький Кривбас.

Динамо Київ — Кривбас 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "біло-синіх" Георгій Бущан прокоментував виступ власної команди.

"Перемога це приємно, але я все ж засмучений, тому що в попередній грі нам не вдалося дотиснути суперника та відіграти відставання, аби ми до останнього туру боролися за чемпіонство.

Тому сьогодні була гра, у якій результат був не такий важливий, і ми могли експериментувати на майбутнє. Загалом була хороша, відкрита гра у виконанні обох команд.

Приємно було отримати привітання з ювілейним 150 матчем, приємно грати за такий великий клуб, як Динамо Київ, але, на жаль, поки я зіграв тільки 150. Хочеться більше, і міг би зіграти більше, але маємо, що маємо.

Цей сезон для Динамо — американські гірки. Кінцівку осінньої частини та період після зимових зборів ми трохи вирівняли, але навесні теж були матчі, у яких ми подарували очки суперникам, і це не дало нам можливості змагатись до останнього туру за чемпіонство.

Сьогодні для збірників була остання гра, після якої нам дали відпочинок перед тим як ми поїдемо до лав національної збірної та розпочнемо підготовку до Євро-2024.

Після Євро у нас мабуть часу не буде, одразу почнуться збори, підготовка до кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів, тому зараз цей тиждень відпочинку мабуть буде останнім до зими.

Я був тільки на одному чемпіонаті Європи. Із того складу в нас майже нічого не змінилось. Сильна команда. Зараз багато хлопців грає за кордоном, це добре.

Ми хочемо підтягуватись у чемпіонаті України і через єврокубки доводити, що ми заслуговуємо грати за збірну і можемо прославляти збірну на всю Європу і світ", — заявив український виконавець.

У заключному турі київське Динамо гратиме на полі львівського Руху.