Україна

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 29 туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 19 травня, відбудеться матч двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та донецький Шахтар.

Матч пройде на стадіоні Дніпро-Арена в Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Денис Шурман, а за систему VAR відповідатиме Ігор Пасхал.

Онлайн-трансляція:

Після 29 ігор Дніпро-1 набрав 48 очок і посідає четверте місце в УПЛ, тоді як у Шахтаря 70 балів після та перший рядок відповідно.

Слідкуйте за текстовою трансляцією матчу Дніпро-1 — Шахтар.