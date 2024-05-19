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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та ковалівський Колос.

Закарпатський Минай та ковалівський Колос зіграють поміж собою в рамках двадцять дев'ятого туру української Прем'єр-ліги на Минай-Арені.

Желько Любенович, після перемоги над полтавською Ворсклою (3:2), залучив до стартового складу Семотюка в півзахист.

Олександр Поздєєв, на тлі поразки від черкаського ЛНЗ (1:3), використав із перших хвилин Кукоша та Гончаренка до трійки центральних захисників, тоді як Криворучко зіграє в центрі поля.

Минай: Кемкін — Скиба, Чуєв, Прокопчук — Дмитрук, Вітенчук, Семотюк, Ременяк — Кораблін, Устименко, Вакула.

Запасні: Бандура, Нємчанінов, Піддубний, Кисіль, Матюшенко, Гунічев, Воробчак, Тищук, Корнійчук, Демиденко, Вашкеба.



Колос: Фесюн — Кукош, Гончаренко, Бурда — Ільїн, Криворучко, Демченко, Цуріков — Велетень, Рангел, Топалов.

Запасні: Мисак, Горох, Поправка, Чорноморець, Лучкевич, Мілько, Оріховський, Дієго, Гусол, Паулаускас, Безбородько.



Гра Минай — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.