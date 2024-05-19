Полтавський клуб набрав три очки.
Ворскла - Оболонь, фото: УПЛ
19 травня 2024, 18:41
У рамках 29-го туру чемпіонату України Ворскла в Полтаві приймала Оболонь.
Колектив Сергія Долганського впевнено розібрався з підопічними Валерія Іващенка.
Ворскла - Оболонь 3:1
Голи: Кане, 38, Крупський, 43, Ковталюк, 60 - Карась, 66
Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Павлюк, Бацула — Скляр (Толі, 74), Сіссоко (Хрипчук, 34) — Кане, Степанюк (Мякушко, 87), Глущенко (Челядін, 86) — Ковталюк (Родрігес дос Сантос, 74)
Оболонь: Кичак — Грисьо, Карась, Дубко, Осман — Чернов (Груша, 58), Косовський (Нагієв, 76), Черненко (Мороз, 58), Мединський (Вишневський, 76) — Краснопір, Тарануха (Суханов, 46)
Попередження: Сіссоко, Ковталюк, Глущенко, Степанюк — Осман, Кичак.