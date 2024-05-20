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Керманич Вересу прокоментував нічию проти Олександрії.

Рівненський Верес напередодні зіграв унічию на власному полі проти Олександрії в рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Олександрія 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Нам сьогодні не вистачило надійності в обороні і холоднокровності. Особливо, в епізоді із другим пропущеним м’ячем. Вели в рахунку, підсвідомо почали грати на утримання.

Так, суперник контролював м’яч, але без гостроти біля наших воріт. Ми самі створили цей другий гол, який не дозволив перемогти сьогодні.

Наша доля досі в наших руках і головах. Звичайно, краще було б перемогти сьогодні. Але, як ми бачимо з результатів паралельних матчів — і перемога не гарантувала б нам місце навіть в зоні перехідних матчів.

Ми розчаровані, вболівальники розчаровані. Я вкотре дякую їм за підтримку. Але я вдячний і команді. Футболісти бились, дуже хотіли виграти цю гру.

Відпочинемо і почнемо готуватися до гри проти Металіста 1925. Усе залежить від нас.

Щодо ушкодження Вадима Ющишина, то він отримав сильний удар. Він некомфортно себе почував. Більше можна буде сказати після обстеження. У Дмитра Кльоца — найімовірніше проблема зі зв’язкою колінного суглобу. Теж проходитиме обстеження.

Це теж вплинуло на гру. Зробили до перерви дві вимушені заміни. Ющишин, Кльоц. У другому таймі в нас був один слот для замін і були змушені ризикувати. Якби замін було б більше — могли б їх використати більш ефективно.

Зважаючи на те, що після замін ми пропустили, — заміни не спрацювали. Хотіли наситити нашу оборону. Євген Банада після втрати м’яча сідав на позицію п’ятого захисника. Микола Гайдучик теж виглядав втомленим наприкінці.

На жаль, прикра помилка призвела до пенальті. Хоча, і цей пенальті варто було б уважно передивитися.

Щодо гри Віталія Дахновського, забивати — це його робота. Можу його лише привітати з прекрасним голом. Це завжди окриляє і надає натхнення", — заявив український фахівець.

У заключному турі рівненський Верес зіграє в гостях у харківського Металіста 1925.