Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 травня 2024 року.

У матчі 29 туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес удома зіграв унічию проти Олександрії в боротьбі за виживання (2:2).

Цей матч отримав інтригуючий розвиток подій уже до середини першого тайму, бо спочатку швидко забили гості, проте за кілька хвилин два розкішних м’ячі у відповідь оформили господарі й вийшли вперед за рахунком.

"Червоно-чорні" після цього дуже довго втримувати переможний результат, проте в підсумку все одно припустились помилки в захисті й дали можливість суперникам відігратись.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Олександрія у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Верес — Олександрія 2:2

Голи: Дахновський, 19, Морозко, 23 — Михайленко, 12 (пен.), 79

Верес: Ющищин (Когут, 29) — Морозко, Курко, Сезар, Сміян — Шастал, Кучеров, Кльоц, Дахновський (Банада, 72) — Сікейра, Гайдучик (Мрвальєвич, 72).

Олександрія: Шевченко — Скорко, Феррейра (Кравченко, 46), Копина, Мартинюк — Сігеєв — Безерра (Шостак, 55), Шостак (Де, 46), Михайленко, Костишин (Погорілий, 66) — Ковалець.

Попередження: Ющищин, Шастал, Морозко — Феррейра, Шевченко, Мартинюк