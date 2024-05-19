Україна

Завершився матч чемпіонату України.

Верес вдома зіграв внічию з Олександрією. В першому таймі господарям вдалося вийти вперед завдяки голам Віталія Дахновського та Євгена Морозка. Втім, гості відповіли дублем Миколи Михайленка. Свій другий гол він забив ближче до завершення матчу.

Наразі колектив Олега Шандрука знаходиться на 14 місці в таблиці. В свою чергу команда Руслана Ротаня посідає 11 сходинку.

Верес — Олександрія 2:2

Голи: Дахновський, 19, Морозко, 23 — Михайленко, 12, пенальті, 79

Верес: Ющищин (Когут, 29) — Морозко, Курко, Сезар, Сміян — Шастал, Кучеров, Кльоц, Дахновський (Банада, 72) — Сікейра, Гайдучик (Мрвальєвич, 72)

Олександрія: Шевченко — Скорко, Феррейра (Кравченко, 46), Копина, Мартинюк — Сігеєв — Безерра (Шостак, 55), Шостак (Де, 46), Михайленко, Костишин (Погорілий, 66) — Ковалець

Попередження: Ющищин, Шастал, Морозко — Феррейра, Шевченко, Мартинюк