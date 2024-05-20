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Керманич Оболоні прокоментував поразку від Ворскли.

Київське Оболонь напередодні поступилась полтавській Ворсклі на полі суперників у рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Оболонь 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко прокоментував виступ власної команди.

"Пропустили два необов’язкові м’ячі десь за рахунок кваліфікації футболістів Ворскли. Вони зробили з нічого ці моменти і було вже тяжко відіграватись, але хлопці старались, намагались щось зробити.

Тяжко нам даються забиті м’ячі. Якби першими забили, то пішла б зовсім інша гра. Питань до хлопців немає — усі старались. Десь тиск дає про себе знати.

Інші команди когось купують, проводять трансфери, а потім із цього матеріалу складається якась футбольна думка. Ми ж із деякими хлопцями працюємо ще з Першої ліги.

Ті гравці, які вийшли до УПЛ, заслуговували грати в ній. У нас бойовита молода команда. Навіть із Шахтарем і Динамо намагаємось грати у футбол. Також не вистачає досвіду, потрібен час.

Добре почали. Через тривоги втрачали концентрацію. Проґавили моменти й суперники забили нам два м’ячі. Намагалися знайти моменти, щоб вирівняти гру, але Ворскла грала по рахунку, сіла і дала ініціативу і чекала свої моменти на контратаках", — заявив український фахівець.

У заключному турі київська Оболонь зіграє вдома проти Олександрії.