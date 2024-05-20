Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 травня 2024 року.

У матчі 29 туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла вдома обіграла київську Оболонь (3:1).

Вісім матчів до цього команда Сергія Долганського не могла здобути перемогу в чемпіонаті, проте цього разу в неї не виникло з цим проблем.

Три голи від "зелено-білих" ми побачили за годину ігрового часу, після чого м’яч у відповідь від "пивоварів" виглядав просто невеликим бонусом для них за участь у грі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Оболонь у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Ворскла — Оболонь 3:1

Голи: Кане, 38, Крупський, 43, Ковталюк, 60 — Карась, 66

Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Павлюк, Бацула — Скляр (Толі, 74), Сіссоко (Хрипчук, 34) — Кане, Степанюк (Мякушко, 87), Глущенко (Челядін, 86) — Ковталюк (Родрігес дос Сантос, 74)

Оболонь: Кичак — Грисьо, Карась, Дубко, Осман — Чернов (Груша, 58), Косовський (Нагієв, 76), Черненко (Мороз, 58), Мединський (Вишневський, 76) — Краснопір, Тарануха (Суханов, 46)

Попередження: Сіссоко, Ковталюк, Глущенко, Степанюк — Осман, Кичак.