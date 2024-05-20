Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 травня 2024 року.

У матчі 29 туру української Прем’єр-ліги львівський Рух удома обіграв одеський Чорноморець (2:0).

У цій грі двох рівних команд усе вирішили помилки "моряків" у захисті, тоді як суперникам залишалось просто цим скористатись.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Чорноморець у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Рух — Чорноморець 2:0

Голи: Квасниця, 28, Бренер де Паула, 74

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Підгурський (Слюсар, 58) — Квасниця (Руніч, 67), Бренер де Паула, Пастух, Плюман (Притула, 67) — Федор (Карабін, 53)

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Васильєв (Кузик, 83) — Бадібанга, Шпорн, Авагімян (Присяжнюк, 83), Штогрін — Бойчук (Гомеш, 84)

Попередження: Підгурський, Слюбик, Плюман, Дідик — Авагімян.