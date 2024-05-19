Україна

Проте команді зі Львова не гарантувала собі єврокубки.

У 29-му турі УПЛ Рух зустрічався з Чорноморцем. Гра пройшла на Арені Львів.

"Рухівці" забили двічі і залишили свої ворота в недоторканності. Квасниця відзначився у першому таймі, а Таллес подвоїв рахунок у другому — 2:0.

Проте перемога не гарантувала Руху єврокубки. В останньому турі Рух, а Полісся, яке теж претендує на зону єврокубків, зустрінеться з Шахтарем.

Рух — Чорноморець 2:0

Голи: Квасниця, 28, Бренер де Паула, 74

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Підгурський (Слюсар, 58) — Квасниця (Руніч, 67), Бренер де Паула, Пастух, Плюман (Притула, 67) — Федор (Карабін, 53)

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Васильєв (Кузик, 83) — Бадібанга, Шпорн, Авагімян (Присяжнюк, 83), Штогрін — Бойчук (Гомеш, 84)

Попередження: Підгурський, Слюбик, Плюман, Дідик — Авагімян