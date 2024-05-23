Україна U-17 — Чехія U-17: відео онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2024

Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 2-го туру молодіжного чемпіонату Європи-2024, який пройде 23 травня 2024 року.

Збірні України та Чехії серед юнаків віком до 17 років у другому турі чемпіонату Європи-2024 зіграють поміж собою в місті Паралімні на Кіпрі, на полі стадіону Тасос Марке.

Нагадаємо, що у матчі першого туру проти Сербії "синьо-жовті" зазнали мінімальної поразки — 0:1.

Відео онлайн-трансляція:

Стартові склади на гру доступні за посиланням.