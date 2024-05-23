Україна U-17 — Чехія U-17: відео онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2024

До вашої уваги пряма трансляція матчу 2-го туру молодіжного чемпіонату Європи-2024, який пройде 23 травня 2024 року.
Україна U-17, фото: УАФ
23 травня 2024, 17:41
Збірні України та Чехії серед юнаків віком до 17 років у другому турі чемпіонату Європи-2024 зіграють поміж собою в місті Паралімні на Кіпрі, на полі стадіону Тасос Марке.
Нагадаємо, що у матчі першого туру проти Сербії "синьо-жовті" зазнали мінімальної поразки — 0:1.
Відео онлайн-трансляція:
Стартові склади на гру доступні за посиланням.
Гра Україна U-17 — Чехія U-17 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.