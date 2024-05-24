Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та полтавська Ворскла.

Черкаський ЛНЗ та полтавська Ворскла зіграють поміж собою в рамках тридцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Центральний у Черкасах.

Олег Дулуб, після перемоги над луганською Зорею (2:1), залучив до стартового складу Самойленка в рамці воріт, тоді як Каплієнко гратиме ліворуч у захисті, а Бойко долучиться до центрального трикутника.

Сергій Долганський, на тлі перемоги над київською Оболонню (3:1), використав із перших хвилин Домолегу в рамці воріт, тоді як Рамірес зіграє в центрі оборони, а Челядін розташується в опорній зоні. Глущенко зіграє під нападником Ковталюком.

ЛНЗ: Самойленко — Г. Пасіч, Муравський, Саліху, Каплієнко — Тілль, Яшарі, Бойко — Наумець, Молло, Ейнел.

Запасні: Кучеренко, Пеньков, Шестаков, Насонов, Тарасенко, Стасюк, Рибалка, Бар, Олійник, Тищенко, Прядун, Хобленко.



Ворскла: Домолега — Пердута, Рамірес, Хрипчук, Бацула — Павлюк, Челядін — Крупський, Глущенко, Мякушко — Ковталюк.

Запасні: Єрмолов, Ісенко, Корнієнко, Скляр, Галас, Островський, Кане, Толі, Феліпе.



Гра ЛНЗ — Ворскла почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.