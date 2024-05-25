Україна

Оболонь і Верес намагатимуться зберегти свої прописки в "еліті".

За підсумками останнього, тридцятого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 визначилися команди, яким доведеться відстоювати своє право на участь у наступному сезоні турніру в плей-оф.

На 13 і 14 місцях турнірної таблиці чемпіонату України цього разу фінішували Верес і Оболонь. За свої місця в УПЛ вони боротимуться з 3 і 4 командами Першої ліги-2023/24, а саме Лівим Берегом і Епіцентром.

29.05. Епіцентр — Верес

29.05. Оболонь — Лівий Берег

02.06. Верес — Епіцентр

02.06. Лівий Берег — Оболонь

Нагадаємо, що напряму до другого дивізіону вилетіли Минай (15) і Металіст 1925 (16), тоді як повернулися до "еліти" Інгулець (1) і Карпати (2).