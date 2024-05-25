Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 травня 2024 року.
Полісся — Шахтар, фото: УПЛ
25 травня 2024, 22:24
Полісся обіграло Шахтар і вийшло на п'яте місце в УПЛ.
Команда Сергія Шищенка у заключному матчі сезону забрало максимум.
Огляд матчу:
Полісся — Шахтар 2:0
Голи: Педріньйо, 27 (авт.), Луїфер, 29
Полісся: Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Шабанов, Назаренко — Таллес Коста (Крамар, 90+2), Кушніренко, Танковський (Чечер, 90+6) — Мустафаєв, Луїфер, Ндукве (Фортюне, 68).
Шахтар: Твардовський — Гочолеішвілі, Ракіцький (Лемкін, 23), Міроші, Педріньйо (Цуканов, 63) — Назарина — Швед, Бондаренко (Криськів, 62), Марлон (Сікан, 63), Кевін — Траоре.
Попередження: Фортюне — Кевін.