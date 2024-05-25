Полісся обіграло Шахтар і вийшло на п'яте місце в УПЛ. 

Команда Сергія Шищенка у заключному матчі сезону забрало максимум. 

Огляд матчу

Полісся — Шахтар 2:0

Голи: Педріньйо, 27 (авт.), Луїфер, 29

Полісся: Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Шабанов, Назаренко — Таллес Коста (Крамар, 90+2), Кушніренко, Танковський (Чечер, 90+6) — Мустафаєв, Луїфер, Ндукве (Фортюне, 68).

Шахтар: Твардовський — Гочолеішвілі, Ракіцький (Лемкін, 23), Міроші, Педріньйо (Цуканов, 63) — Назарина — Швед, Бондаренко (Криськів, 62), Марлон (Сікан, 63), Кевін — Траоре.

Попередження: Фортюне — Кевін. 