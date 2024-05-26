Україна

Керманич Металіста 1925 прокоментував поразку від Вересу.

Харківський Металіст 1925 напередодні на власному полі зазнав поразки від рівненського Вересу в матчі заключного туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — Верес 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-синіх" Віктор Скрипник прокоментував виступ власної команди.

"Я скажу три речі. По-перше, хочу подякувати Кривбасу, який не маючи турнірної мотивації обіграв Минай, коли всі казали, що в тому матчі обов’язково щось трапиться.

Це величезний плюс для українського футболу. Друге, з такою грою ми заслужили на виліт. По-третє, я команді подякував за сезон.

Ми засмучені. Щось тут коментувати — це знущатись над собою. Усі розуміють, у якій ми опинилися ситуації. Вітаю Верес із перемогою і це все, що я хочу сказати.

Футбол — це не лише квіти і перемоги. Що буде далі — ми дізнаємось згодом", — заявив український фахівець.

Харківський Металіст 1925 посів останню сходинку турнірної таблиці та вилетів до Першої ліги.