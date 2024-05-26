Україна

Керманич Руху прокоментував поразку від Динамо Київ.

Напередодні львівський Рух у заключному турі української Прем’єр-ліги на власному полі поступився київському Динамо.

Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Ми незадоволені результатом. Але на сьогоднішній день команда не готова до виступів у єврокубках. Для цього нам ще слід плідно попрацювати. Попри це я вдячний хлопцям за цей сезон — він вийшов дуже хорошим.

Багато наших футболістів лише в цьому сезоні дебютували на рівні УПЛ та демонстрували якісну гру.

По перерві хотілось додати гостроти в атаці. Ми не грали на нічию, а хотіли перемогти у грі з Динамо. У них вистачає хороших футболістів і навіть із цими ротаціями у складі за киян виступали сильні гравці.

Нам важливо було сьогодні не програти, але ті голи, які ми пропустили, та ті моменти, які Рух допускав поблизу своїх воріт, свідчили про хвилювання наших хлопців. Та вони отримають цінний досвід і постараються зробити все необхідне, щоб не припускатись таких помилок.

Звісно, ми дуже хотіли потрапити в єврокубки. Та я сказав гравцям у роздягальні, що ця ситуація говорить про те, що нам слід ще більше працювати, не зациклюючись на цій поразці.

У Руху багато перспективних футболістів і при правильному підході до справи вони ще проявлять себе. Зараз їм слід рухатись далі і зробити правильні висновки. Ніякої трагедії не сталось, адже хлопці провели якісний сезон.

У клубу є стратегія розвитку і ми продовжимо рухатись за цим напрямом. Наші футболісти дуже молоді і це важливий для них шлях, але ми віримо, що вони продовжать прогресувати.

Команді потрібне точкове підсилення, але купляти абикого Рух не буде. Тренерський штаб і керівництво клубу зробить все можливе, аби хлопці продовжили розвиватись і демонстрували якісну гру та хороші результати.

Наразі не йдеться про те, що хтось покине команду. Так, нашими футболістами цікавляться інші клуби, але я думаю, що вони залишаться гравцями Руху. Також ми шукатимемо підсилення, але не думаю, що наш склад сильно зміниться.

Попереду у команди відпустка, а збір розпочнеться 24 червня. Ми готуватимемось до нового сезону, який кине нам ще більше викликів і буде не менш складним для нас", — заявив український фахівець.

Львівський Рух здобув 49 очок, фінішував шостим у турнірній таблиці та пролетів повз єврокубки.