Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 травня 2024 року.

У 30 турі УПЛ-2023/24 Рух приймав Динамо і залишився без єврокубків на наступний сезон, зазнавши поразки.

Всі три голи в поєдинки були забиті протягом другої половини зустрічі. Першим відзначився Діалло, після чого Дідик зрівняв рахунок. Вирішальний гол на свій рахунок записав Царенко. Таким чином, кияни перервали 6-матчеву серію львів'ян без поразок у турнірі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Динамо в рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Рух — Динамо 1:2

Голи: Дідик, 63 — Діалло, 52, Царенко, 77

Рух: Ледвій — Слюбик, Роман, Дідик, Слюсар (Підгурський, 78) — Пастух, Сич, Таллес, Карабін (Руніч, 53) — Плюман (Федор, 78), Квасниця

Динамо: Нещерет — Караваєв, Попов, Біловар (Михавко, 75), Дубінчак — Андрієвський (Дячук, 64), Шепелєв — Беніто, Буяльський (Царенко, 46), Діалло — Волошин (Малиш, 46)

Попередження: Роман, Квасниця — Діалло