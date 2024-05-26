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Півзахисник Руху прокоментував поразку від Динамо Київ.

Напередодні в заключному турі української Прем’єр-ліги львівський Рух на власному полі поступився київському Динамо.

Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Денис Підгурський прокоментував виступ власної команди.

"Важко щось казати одразу після матчу, адже у всієї команди багато негативних емоцій.

Перед грою ми налаштовувались здобути необхідний для нас результат, адже Рух хотів потрапити в єврокубки. На жаль, нам це не вдалось.

Водночас є розуміння, що ми — молоді гравці й головні наші успіхи ще попереду. Я впевнений, що кожен із хлопців не зупиниться на досягнутому, а працюватиме ще більше та краще, аби таки потрапити в єврокубки. Мабуть, ми ще не готові до цього.

Загалом Рух провів хороший матч. Команда якісно переходила з оборони в атаку, але Динамо в деяких епізодах пощастило більше. Не сказав би, що кияни мали багато моментів, щоб забити, але вони краще їх використали.

Свої ж нагоди ми не реалізували — дуже прикро. Та ми зробимо правильні висновки та рухатимемось далі — це футбол і через такі поразки також потрібно пройти.

У нас чудова команда, чудовий тренерський штаб, керівництво, яке підтримує нас в усьому. Це був хороший сезон у нашому виконанні. Так, нам не вдалось вийти до єврокубків, але ми продемонстрували гідний виступ в УПЛ.

Зараз кожен з нас підтримує один одного і я переконаний, що в наступному сезоні ми зробимо все, аби здобути кращий результат.

Ми вдячні вболівальникам за таку палку підтримку. Вони гнали нас уперед і це надихало нас грати ще краще. У деяких матчах це був ключовий фактор і ми здобували перемоги завдяки нашим фанам. Команда дійсно відчувала підтримку "дванадцятого гравця".

Хочеться, аби вболівальники й у наступному сезоні продовжували ходити на наші матчі та підтримувати Рух", — заявив український виконавець.

Львівський Рух здобув 49 очок, фінішував шостим у турнірній таблиці та пролетів повз єврокубки.