Україна

Керманич Оболоні прокоментував поразку від Олександрії.

Київська Оболонь у заключному турі сезону української Прем’єр-ліги поступилась Олександрії на власному полі (0:3).

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко прокоментував виступ власної команди.

"Ще раз переконуєшся, що не варто шукати логіку в футболі. У звітному протистоянні ми частіше контролювали м’яч, створили більше гольових моментів, але, на відміну від нас, усі три удари олександрійців у площину воріт виявилися результативними. Таке буває в футболі, коли дається взнаки більший досвід суперника.

Хоча все могло скластися інакше, коли б у середині першого тайму ще за нічийного рахунку рефері призначив очевидний пенальті за гру рукою захисника гостей в штрафному майданчику. Чомусь не підказав йому звернути на це порушення увагу й арбітр VAR.

Це вже не перший випадок, коли на мою думку, Оболонь потерпає від необ’єктивності суддів й не знаю, як з цим лихом боротись.

Усе ж, головне, що, незважаючи на поразку, Оболонь уникнула прямого вильоту з еліти. Зараз важливо якнайшвидше відновитись, адже вже найближчої середи "пивовари" зустрінуться в першому перехідному поєдинку з Лівим берегом, який фінішував третім у Першій лізі.

У Оболоні є кадрові проблеми, але я сподіваюсь, що вони не будуть мати вирішального значення", — заявив сербський фахівець.

Київська Оболонь завершила сезон на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці.