Україна

Очільник житомирян прокоментував призначення нового тренера.

Напередодні житомирське Полісся оголосило про призначення на посаду головного тренера Імада Ашура.

Під час офіційного представлення президент Полісся Геннадій Буткевич розповів останні новини з життя клубу.

"Моїм особистим рішенням головним тренером призначено Імада Ашура. Це тренер U-19 Дніпра-1.

Із Сергієм Шищенком ми продовжуємо співпрацю. Ми будемо обговорювати це питання, консультуватись із ним. Але він залишається в команді.

По гравцях, які підуть — ми ще ведемо консультації, але такі будуть. Трішки пізніше про це повідомимо. На сьогодні, це питання відкрите і до кінця не вирішене", — заявив український функціонер.

Житомирське Полісся фінішувало п’ятим у дебютному сезоні в УПЛ.