Імад Ашур став новим головним тренером житомирського Полісся, передає офіційний Telegram-канал клубу.

Полісся — Шахтар 2:0 Відео голів та огляд матчу 25.05.2024

Сергій Шищенко припинить виконувати обов'язки керманича Полісся. У клубі поки що не надають подробиць щодо призначення Ашура.

Раніше 36-річний український спеціаліст очолював Дніпро-1 U-19.

Сезон-2023/24 УПЛ Полісся завершило на п'ятій сходинці турнірної таблиці, отримавши місце в кваліфікації Ліги конференцій.