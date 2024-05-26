Україна 26 травня 2024, 14:53 Ашур — новий головний тренер Полісся Житомирський клуб несподівано оголосив про призначення. Імад Ашур (центр), фото Полісся 26 травня 2024, 14:53 Імад Ашур став новим головним тренером житомирського Полісся, передає офіційний Telegram-канал клубу. Полісся — Шахтар 2:0 Відео голів та огляд матчу 25.05.2024 Сергій Шищенко припинить виконувати обов'язки керманича Полісся. У клубі поки що не надають подробиць щодо призначення Ашура. Раніше 36-річний український спеціаліст очолював Дніпро-1 U-19. Сезон-2023/24 УПЛ Полісся завершило на п'ятій сходинці турнірної таблиці, отримавши місце в кваліфікації Ліги конференцій. Команди Дніпро-1 Полісся Джерела ФК Полісся Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте