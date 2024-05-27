Україна

Новий керманич Полісся прокоментував своє призначення.

Напередодні житомирське Полісся оголосило про призначення на посаду головного тренера Імада Ашура.

Під час офіційного представлення 36-річний фахівець поділився власними враженнями від проєкту "вовків".

"Я дуже вдячний Геннадію Буткевичу за довіру. Це, безумовно, неймовірний виклик. Емоційно вже був час це переварити в голові. Емоції вони нікуди не поділися, але вже вони проходять повз, бо всі думки про роботу, яка має бути виконана.

Попри це, неймовірна подяка за довіру. Я переконаний у тому, що це — нетипова ситуація не тільки для контексту нашого чемпіонату, нашої країни, але в принципі я розумію, що буде багато сумнівів. Але у нас у житті сумніви є завжди, є багато розмов навколо кожних подій, і з цими сумнівами потрібно жити, і тільки час покаже чи вони виправдані, чи ні.

Наразі ми готові до роботи, є конкретні цілі, є конкретна ідея моделі гри, яку ми хочемо бачити і яку хоче бачити, перш за все, клуб — сучасна, проактивна, інтенсивна і безкомпромісна. Я вважаю ці цілі можна буде досягнути.

Безумовно, завдання будуть поставлені максимальні й перш за все я можу сказати, що для себе я буду ці завдання ставити. Я розумію, що питання результату нікуди не подінеться і що результат завжди буде актуальним і найбільш вагомим питанням, але, на мою думку, якщо бути максимально зануреним у тренувальний процес, довести й переконати всіх, хто в ньому бере участь, що є найважливішою частиною цього процесу, це бути зануреним у кожний момент.

Намагатись вигравати кожен епізод, кожної конкретної гри, це буде приводити до результатів з найбільшою ймовірністю. Результат не завжди в наших руках, а ось те, що ми робимо, щоб його досягнути його, і як ми хочемо грати, ось це — у наших руках", — заявив український фахівець.

Житомирське Полісся фінішувало п’ятим у дебютному сезоні в УПЛ.