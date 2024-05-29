Україна

Фахівець рівненського колективу прокоментував прийдешній матч проти Епіцентру.

Рівненський Верес невдовзі проведе перший перехідний матч за право на участь в українській Прем’єр-лізі проти кам’янець-подільського Епіцентру на полі суперників.

Напередодні протистояння тренер воротарів "червоно-чорних" Юрій Кособуцький розповів про настрій у колективі.

"У нас два поєдинки попереду. Ми маємо певну стратегію для цього протистояння, яку я не хочу озвучувати. Але загалом ми готуємось у звичному режимі: вивчаємо суперника, шукаємо його сильні та слабкі сторони.

Найважливіше у цих двох матчах — бажання. Ми також не можемо недооцінювати суперника. Думаю, футболісти Епіцентру докладуть максимум зусиль і викладатимуться на повну, щоб досягти позитивного для себе результату.

Наше завдання — правильно налаштуватися і вийти на гру з величезним бажанням перемогти. Упевнений, що всі хлопці це розуміють, бо ми боремося за збереження місця в УПЛ", — заявив український фахівець.

Матч Епіцентр — Верес відбудеться 29 травня, о 15:30.