Україна

Українець вирішив повісити бутси на цвях.

Півзахисник Колоса Вадим Мілько вирішив завершити кар'єру у віці 37 років.

"Дякую за все футбол", — коротко написав Мілько у своєму Instagram.

Мілько є вихованцем київського Динамо, за яке він встиг провести два поєдинки. Також він виступав за Динамо-2, Слуцьк, Зорю, Харків, Белшину, Ворсклу та Верес.

Найбільше матчів Мілько провів у складі Колосу – 177 ігор, 14 голів та п'ять ассистів.

Також на рахунку Вадима три матчі у складі молодіжної збірної України.