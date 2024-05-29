Українець вирішив повісити бутси на цвях.
Вадим Мілько, ФК Колос
29 травня 2024, 10:51
Півзахисник Колоса Вадим Мілько вирішив завершити кар'єру у віці 37 років.
"Дякую за все футбол", — коротко написав Мілько у своєму Instagram.
Мілько є вихованцем київського Динамо, за яке він встиг провести два поєдинки. Також він виступав за Динамо-2, Слуцьк, Зорю, Харків, Белшину, Ворсклу та Верес.
Найбільше матчів Мілько провів у складі Колосу – 177 ігор, 14 голів та п'ять ассистів.
Також на рахунку Вадима три матчі у складі молодіжної збірної України.