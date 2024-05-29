Україна

Команда Олега Шандрука видала два різні тайми й була близька к черговій стартовій невдачі в плей-оф на виживання.

Основна частина сезону української Прем’єр-ліги та Першої ліги добігла до завершення, проте остаточний склад учасників наступного розіграшу цих двох змагань залишився невизначеним. Перехідні матчі — це завжди цікава історія для вболівальників, оскільки команди з геть не провідних позицій нижчого дивізіону отримували шанс на стрімке підвищення за класом.

А от чи не зарано було їм робити такий крок — то вже питання, на яке мала б дати відповідь саме очна зустріч із представниками "еліти". Рівненський Верес рік тому теж був близьким до вильоту з УПЛ, проте команда на чолі з Юрієм Віртом тоді врятувалась у двобої проти запорізького Металургу. Минув один сезон, і "червоно-чорні" мусили робити те саме, але під час дуелі проти кам’янець-подільського Епіцентру, який фінішував четвертим у Першій лізі.

Неоднозначний перший тайм довелось спостерігати на арені Лівий берег. Команда Олега Шандрука наче й почала гру потужно, активно пресингувала, залучала фланги, створювала гольові моменти, а суперники помилялись. Інколи — кричущим чином, проте Шастал двома хибами Мороза біля власних володінь так і не скористався. Загалом — повна перевага "червоно-чорних" та кволі спроби суперників щось зробити у відповідь.

Але на 27 хвилині все раптового змінилось на геть протилежний настрій на футбольному полі. Беженар доволі жорстко відібрав м’яч у Дахновського на правому фланзі атаки, і одразу ж із відскоку від цієї боротьби той-таки Мороз дальнім ударом поцілив у спину Вовченку, рикошет від якої пролетів повз Когута. Після цього окрилений шаленим успіхом Епіцентр майже не мав викликів біля власних воріт, тоді як на протилежному полі господарі створили ще кілька дуже цікавих моментів, змусивши присутніх переглянути їхні шанси на перемогу.

Шандрук видав подвійну заміну вже на самому початку другого тайму, чим навряд чи когось здивував. Напад не працював належним чином, тож з’явився Гайдучик і… тривалий час Верес навіть м’яч на чужій половині затримати не міг. Епіцентр продовжував грати на хвилі позитивного настрою, і хоча нічого цікавого в плані гольових моментів запропонувати не зумів, але й ініціативу суперникам не квапився віддавати.

Але команди з Першої ліги вистачило рівно на годину ігрового часу. Більше — ні секунду. Рівненці захопили ініціативу та доволі швидко поставили суперників у скрутне положення постійними подачами з флангів, які раптово запрацювали належним чином. Навіть на гол "червоно-чорні" могли розраховувати, але хтось із захисників не пустив за лінію удар від Банади з гострого кута на лівому фланзі штрафного під час одного із стандартів.

Сергій Нагорняк розумів, що його команда перебуває на межі, тому сам почав робити масовану ротацію. І зрештою не витримав досвідчений Мороз, якого довелось замінити на менш габаритного захисника. На цьому все — Гайдучика коронували володарем повітря над чужим штрафним майданчиком і він одразу оформив забитий м’яч із подачі кутового з правого флангу Морозка на ближню стійку.

Схожих моментів після цього було ще чимало, а гравці Епіцентру виглядали знесиленими для того, аби стримувати суперників. Вони й попадали в підсумку на газон після фінального свистка. Але точно не від розпачу. Бо Гайдучик ще міг реалізувати пару моментів і становище господарів стало б дуже скрутним. Однак наразі воно просто не таке впевнене, як було на початку другого тайму, але точно краще за те, що було до стартового свистка.

Матч-відповідь поміж рівненським Вересом та кам’янець-подільським Епіцентром відбудеться 2 червня, о 17:00.Епіцентр — Верес 1:1Мороз, 27 — Гайдучик, 80Чернобай — Кристін (Жмуйда, 75), Мороз (Алібеков, 77), Григоращук, Климець — Миронюк (Полюлях, 74), Ліповуз — Бендера (Ляшенко, 75), Беженар, Стень — Кравчук.Когут — Морозко, Кучеренко, Вовченко, Сміян — Шастал (Шарай, 73), Кучеров, Кухарук (Банада, 46), Дахновський (Шестаков, 87) — Яго, Мрвальєвич (Гайдучик, 46).Попередження: Кристін, Кравчук — Дахновський