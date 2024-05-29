Україна

Стали відомі стартові склади команд для перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та київський Лівий берег.

Київські Оболонь та Лівий берег зіграють поміж собою перший перехідний матч української Прем'єр-ліги на полі стадіону Оболонь-Арена.

Валерій Іващенко, після поразки від Олександрії (0:3), залучив до стартового складу Рибку до рамки воріт, тоді як Осман гратиме ліворуч у захисті, а Груша розташується ліворуч в атаці.

Микола Лавренко, на тлі перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (2:1), використав із перших хвилин Механіва в рамці воріт, тоді як Астахов, Сіднней та Самар гратимуть у захисті, Співаков розташується в опорній зоні, а Іван Когут гратиме ліворуч в атаці.

Оболонь: Рибка — Грисьо, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз — Мединський, Груша — Суханов, Краснопір.

Запасні: Кичак, Марченко, Нагієв, Чернов, Вовкун, Слободян, Чернов, Запорожець, Вишневський, Тарануха, Коріх, Лях.



Лівий берег: Механів — Астахов, Слотюк, Самар, Сіднней — М. Когут, Співаков, Дедух — Синиця, Сухоручко, І. Когут.

Запасні: Чеботарьов, Сташків, Дударенко, Андрієшин, Швець, Якимів, Сердюк, Литовченко, Мисик, Петренко, Войцеховський, Соколов.



Гра Оболонь — Лівий берег почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.