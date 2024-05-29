Україна

Дивіться відео найкращих моментів першого матчу плей-оф чемпіонату України, що відбувся 29 травня 2024 року.

У рамках першого матчу плей-оф української Прем'єр-ліги Епіцентр із Кам'янець-Подільського зустрівся з рівненським Вересом — перед першими стоїть завдання вийти до найвищого дивізіону країни, тоді як другі намагаються зберегти прописку в еліті.

На 27-ій хвилині Епіцентр повів у рахунку завдяки голу Мороза, проте під завісу протистояння рівненській команді вдалося поновити паритет та врятувати нічию, що стало можливим після забитого м'яча Гайдучика. Усе вирішиться в Рівному.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Епіцентром та Вересом відбудеться 2 червня о 17:00 на стадіоні Авангард у Рівному.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Епіцентр — Верес у рамках плей-оф української Прем'єр-ліги-2023/24:

Епіцентр — Верес 1:1

Голи: Мороз, 27 — Гайдучик, 80



Епіцентр: Чернобай — Кристін (Жмуйда, 75), Мороз (Алібеков, 77), Григоращук, Климець — Миронюк (Полюлях, 74), Ліповуз — Бендера (Ляшенко, 75), Беженар, Стень — Кравчук.



Верес: Когут — Морозко, Кучеренко, Вовченко, Сміян — Шастал (Шарай, 73), Кучеров, Кухарук (Банада, 46), Дахновський (Шестаков, 87) — Яго, Мрвальєвич (Гайдучик, 46).



Попередження: Кристін, Кравчук — Дахновський