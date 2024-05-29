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Керманич Епіцентру висловився щодо першої зустрічі з Вересом.

Головний тренер Епіцентру Сергій Нагорняк прокоментував результат першого матчу плей-оф УПЛ проти Вереса, передає офіційний сайт рівненського клубу.

Епіцентр — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу 29.05.2024

Керманич команди з Кам'янець-Подільського розповів про помилки, які здійснили його підопічні протягом поєдинку та поділився, яку задачу перед собою ставить колектив.

"Шкода, що не виграли. Дуже сподівалися на це. Я повністю задоволений першим таймом. Створили хороші моменти, могли забивати ще. На жаль, підвела реалізація. Хлопці — молодці, виконали все, про що домовлялися.

Після перерви далося взнаки те, що в УПЛ все ж вища інтенсивність матчів, аніж в Першій лізі. І нас завжди не вистачає на заключні десять-п'ятнадцять хвилин у поєдинках з рівними суперниками. Але нічого страшного нема. Гра в неділю теж буде цікава.

Результат — завжди закономірний. Але ми сьогодні всього дві помилки зробили. Першу, коли м'яч вибивали з порожніх воріт. І другу, коли пропустили гол після стандарту. Більше в суперника шансів не було. Буває таке, коли одна помилка і ти пропускаєш. Хлопці зрозуміли сьогодні, що таке УПЛ і до чого потрібно йти.

Ми знаємо, що багато людей озвучували скептичні думки щодо нашої команди в перехідних матчах. Ну, нехай тепер говорять. Щодо мотивації — команду налаштовувати було не потрібно. Ти не щодня граєш за місце в УПЛ. Показали хлопцям декілька відео. Можливо, після повторного матчу розповім про це. І по очах я бачив, що всі налаштовані максимально.

Скажу, що керівництво ставить перед нами максимальні задачі. В нас дуже молода команда. Але якщо не цього року, то в наступних — ми точно гратимемо в Українській Прем'єр-лізі. Звісно, таку задачу ми і зараз ставимо. Бо виходити на поле без задач неможливо.

Тому, ми ставимо перед собою завдання вийти до УПЛ і зробимо для цього все від нас залежне. Шанси зараз 50/50. Єдина перевага Вереса у другому матчі — їхні вболівальники", — заявив Нагорняк.

Нагадаємо, матч-відповідь між Вересом і Епіцентром відбудеться у неділю, 2 червня.