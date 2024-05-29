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Керманич Вереса прокоментував результат поєдинку з представником Першої ліги.

Виконувач обов'язків головного тренера Вереса Олег Шандрук висловився щодо першої зустрічі з Епіцентром у плей-оф УПЛ, передає офіційний сайт рівненського клубу.

Епіцентр — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу 29.05.2024

Керманич команди, що фінішувала тринадцятою в чемпіонаті України, проаналізував її гру та прийняті ним рішення.

"Якщо вважати цю гру першим таймом протистояння з Епіцентром — то зіграли ми цей перший тайм незадовільно. Такий підсумок сьогоднішньої гри. Мабуть, нічия — закономірний результат.

Потрібно ще говорити з командою. Але я завжди говорю, що в таких матчах ключову роль грає налаштування і психологія. Ми в цьому компоненті поступалися супернику. Розуміли, що нам може не вистачати свіжості після важкої гри з Металістом 1925 чотири дні тому. Але ми з Епіцентром були в рівних умовах. А бажання, особливо в першому таймі, у футболістів Епіцентру було більше.

В перерві поговорили, внесли певні корективи. Це нам допомогло. Заміни додали свіжості. Микола Гайдучик забив чудовий гол, ми ще мали моменти. На жаль, ще раз повторю — ця перша частина протистояння у нашому виконанні була незадовільною. Але в нас є ще одна гра.

Епіцентр не здивував. Ми розуміємо, з яким бажанням суперник готувався до цієї гри. Недооцінки не могло бути. Ми знали, що Епіцентр запропонує дуже інтенсивний футбол. Можливо, нам цієї інтенсивності не вистачало після останньої гри чемпіонату. Але ж частина футболістів зіграла другий поспіль матч без замін і після перерви сьогодні вони зіграли краще. Тому, я схиляюся до проблеми з налаштуванням. Це і моя проблема — не достукався до них.

Але ця гра показала, що нам потрібно робити в Рівному. І, думаю, хлопці теж все розуміють.

Щодо вибору нападника, то вихід у старті Марко Мрвальєвича — це моє рішення. Як показала гра — він не в оптимальній формі. Тому, напевно, я як тренер з цим вибором не вгадав.

Сьогодні можу лише хороші слова на адресу Епіцентру сказати. Нам залишається домашня гра. Запрошуємо вболівальників на фінал сезону і впевнені, що підтримка буде шалена. Шанси у нас завжди високі. Все залежить від нас. Робимо висновки і готуємося до недільного матчу", — заявив Шандрук.

Нагадаємо, матч-відповідь між Вересом і Епіцентром відбудеться у неділю, 2 червня.