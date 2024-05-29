Україна

У клубі прокоментували інформацію, що днями з'явилась у ЗМІ.

У львівському Русі заявили, що останніми днями в ЗМІ було багато "маніпулятивної інформації" щодо готовності клубу відпустити своїх гравців на літню Олімпіаду-2024 у Франції.

Рух готовий делегувати своїх гравців до олімпійської збірної, якщо вони будуть потрібні їй.

"В останні дні у ЗМІ було багато маніпулятивної інформації, мовляв, Рух не відпускає своїх гравців на Олімпійські ігри. Ми хочемо чітко прояснити цю ситуацію та уникнути подвійних трактувань.

Хотіли б одразу зазначити, що Українська асоціація футболу надіслала лист про виклик футболістів нашого клубу не на Олімпійські ігри, а для участі у товариському турнірі, який відбудеться у французькому Тулоні.

Тренерський та медичний штаб ФК Рух спільно з гравцями прийняли рішення не брати участь саме у товариському турнірі, враховуючи важкий та виснажливий сезон для футболістів нашого клубу, які догравали чемпіонат з пошкодженнями. У гравців, для більшості з яких це був перший повноцінний сезон в УПЛ, накопичилась втома та є великий ризик отримання більш складних травм.

Це рішення заздалегідь, за тиждень до заключного туру регулярного чемпіонату УПЛ, було донесено та узгоджено з головним тренером олімпійської збірної України Русланом Ротанем і його тренерським штабом.

Також клуб зазначив, що готовий відпустити до лав олімпійської збірної для участі в товариському турнірі півзахисника Олега Федора та захисника Дениса Слюсаря, які мали менше ігрової практики та перебувають в хороших кондиціях. На жаль, в останньому матчі чемпіонату Денис Слюсар зазнав пошкодження і потребує подальшого лікування.

Додамо, що перед початком Олімпійських ігор у збірної України запланований підготовчий тренувальний збір, який розпочнеться на початку липня.

Футбольний клуб Рух готовий делегувати своїх гравців до олімпійської збірної для участі в НТЗ та Олімпійських іграх, якщо ці футболісти будуть потрібні збірній України. Важливо, щоб до історичних ОІ гравці нашого клубу залікували усі травми, відновились психологічно та у повній бойовій готовності захищали честь нашої держави на Олімпійських іграх у Парижі.

Вважаємо таке рішення оптимальним та таким, що прийняте в інтересах гравців та олімпійської збірної України", — йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, у названому Русланом Ротанем складі олімпійської збірної України на міжнародний турнір Tournoi Maurice Revello у Франції присутні шість гравців Руху.

На Олімпійських іграх-2024 збірна України U-23 потрапила до групи В, де зустрінеться з Аргентиною, Марокко та Іраком.