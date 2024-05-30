Україна

Керманич Епіцентру прокоментував нічию проти Вересу.

Кам’янець-подільський Епіцентр зіграв унічию проти рівненського Вересу в першому перехідному матчі української Прем’єр-ліги.

Епіцентр — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу 29.05.2024

Після завершення гри головний тренер клубу Першої ліги Сергій Нагорняк поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Шкода, що не виграли. Дуже сподівались на це. Я повністю задоволений першим таймом. Створили хороші моменти, могли забивати ще. На жаль, підвела реалізація. Хлопці — молодці, виконали все, про що домовлялись.

Після перерви далось узнаки те, що в УПЛ все ж вища інтенсивність матчів, аніж у Першій лізі. І нас завжди не вистачає на заключні десять-п'ятнадцять хвилин у поєдинках з рівними суперниками. Але нічого страшного нема. Гра в неділю теж буде цікава.

Результат — завжди закономірний. Але ми сьогодні всього дві помилки зробили. Першу, коли м’яч вибивали з порожніх воріт. І другу, коли пропустили гол після стандарту. Більше в суперника шансів не було. Буває таке, коли одна помилка і ти пропускаєш. Хлопці зрозуміли сьогодні, що таке УПЛ і до чого потрібно йти.

Ми знаємо, що багато людей озвучували скептичні думки щодо нашої команди в перехідних матчах. Ну, нехай тепер говорять. Щодо мотивації — команду налаштовувати було не потрібно. Ти не щодня граєш за місце в УПЛ. Показали хлопцям декілька відео. Можливо, після повторного матчу розповім про це. І по очах я бачив, що всі налаштовані максимально.

Скажу, що керівництво ставить перед нами максимальні задачі. У нас дуже молода команда. Але якщо не цього року, то в наступних — ми точно гратимемо в українській Прем'єр-лізі. Звісно, таку задачу ми і зараз ставимо. Бо виходити на поле без задач неможливо.

Тому, ми ставимо перед собою завдання вийти до УПЛ і зробимо для цього все від нас залежне. Шанси зараз 50/50. Єдина перевага Вереса у другому матчі — їхні вболівальники", — заявив український фахівець.

Матч-відповідь Верес — Епіцентр відбудеться 2 червня, о 17:00.